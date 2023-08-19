الحكومة الليبية تشرع في إعادة الإعمار بمرزق

العنوان-مرزق

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، اليوم السبت، الشروع في إعادة إعمار مدينة مرزق جنوبي ليبيا.

وقالت الحكومة إن فرق الهندسة والصيانة المكلفة من الحكومة وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى مدينة مزرق جنوبي البلاد لبدء عمليات إعادة الإعمار.

وأوضحت الحكومة أن تلك الخطوة تعقب لقاء رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد بأعضاء مجلس النواب عن منطقة مرزق جنوبي البلاد ووزراء الحكومة عن المنطقة الجنوبية واجتماعه بالمجلس التسييري لبلدية مرزق، واطلاعه على أوضاع المنطقة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بها.

وباشرت الحكومة، بدءا من اليوم، عن طريق لجنة الإعمار وجهاز طارق بن زياد عمليات إعادة الإعمار بالمنطقة.

وفي مطلع أغسطس الجاري قرر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد تخصيص مبالغ مالية لملف إعادة إعمار المنطقة الجنوبية، عقب لقاء جمعه بوزراء وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة، على أن تقوم لجنة مشكلة من الحكومة بالتوجه للمنطقة، على الفور.