مطالبات مصرية للسيسي بتسهيل جلب السلع والوقود من شرق ليبيا

طالب مواطن مصري من مدينة السلوم المصرية يدعى “إدريس طايع” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل الشخصي لتسهيل عمليات عبور الوقود والمواد الغذائية من ليبيا إلى مصر.

وطالب المواطن المصري خلال لقاء السيسي بأهالي مطروح والسلوم يوم الخميس، بالسماح لشاحنات 150 مصريا مسجلين في كشوفات الجمارك المصرية بالمرور يوميا عبر معبر البلدين، لشحن المواد الغذائية التموينية الأساسية والوقود من الداخل الليبي.

وبرر “إدريس طايع” مطالبته باعتياد هذه المناطق -الذي قال إنه يتحدث باسمها- على مر السنوات الماضية على هذا العمل بالتنسيق مع الجمارك المصرية، واصفا هذه العمليات بأكل العيش وفرص عمل لشباب المناطق الحدودية، على حد قوله.

وفي مطلع الرد، قال السيسي إنه سينظر في هذا الطلب، مردفا بـ”أنه لا يتأخر في تلبية ما يحقق الصالح العالم للبلد والمواطن”.

وأضاف السيسي أن المنفذ يتم العمل عليه منذ 4 سنوات ليصبح حركة تجارية بين البلدين، على حد قوله.

وفي فبراير 2020، كشف مدير منفذ امساعد البري عبد الباسط العريبي وقوع عمليات تهريب من بعض سيارات النقل، مضيفا أن المنفذ يعمل الآن على فرض غرامة مالية على أي شاحنة تحمل كمية وقود أكبر من المسموح به.

المصدر: لقاء مرئي + ليبيا الأحرار

