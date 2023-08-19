ليبيا.. طقس معتدل على معظم الأنحاء والحرارة تصل لـ 41 درجة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن يكون طقس، اليوم السبت، معتدلا على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر للسحب يوم الإثنين المقبل على بعض مناطق الشمال الغربي.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم السبت، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و41 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء الإثنين المقبل على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى زورة وبعض مناطق الدواخل، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية بين 32 و38 مئوية تصل على العزيزية إلى 40 درجة مئوية.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق ما بين 29 و33 درجة مئوية.

في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، السماء صافية، وتنشط رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 36 و41 مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية، ورياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة مئوية.