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الكوني: أمن واستقرار النيجر من أولويات ليبيا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

عبر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني في اتصال هاتفي مع  رئيس النيجر محمد بوعزوم عن دعم ليبيا للشرعية في النيجر، والوقوفمع إرادة الشعب الذي احتكم الى صناديق الاقتراع، وانتج نموذجا يُحتذي للديمقراطية في افريقيا، وأمن واستقرار النيجر ما يقف اليوم مناولويات ليبيا.

وأكد أن المساعي الليبية ذاهبة لتجنب النيجر والمنطقة من شبح الصراعات المسلحة، التي ستخلق بئية مواتية للارهاب والجرائم العابرةللحدود والقارات، تلك التي تقتات على أتون الحروب والنزاعات.

و شدد النائب في حديثه على حرص ليبيا في ضمان الصيرورة الطبيعة للشرعية والعملية الديمقراطية، وإيجاد مخارج سلمية للازمة، وتجنب النيجر والمنطقة من أهوال الحروب والمصادمات المسلحة والتناحر العرقي، التي من شأنها أن تقلق كامل المنطقة والعالم.

الوسوم

#النيجر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني ليبيا محمد بوعزوم

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الوطن الليبية

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