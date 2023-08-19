أمطار متفرقة.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 19 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 19 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكون الاجواء معتدلة على مناطق شمال ليبيا، مع درجات حرارة قصوى تتراوح على المناطق الساحلية مابين (30–36)مْ، وتتراوح مابين (37–41)مْ على مناطق الدواخل والجنوب.

ومن المتوقع ان تتكاثر السحب من مساء يوم الإثنين على شمال غرب ليبيا خاصة ( المنطقة الممتدة من طرابلس إلى اقصى الساحل الغربي ومناطق جبل نفوسة ) مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من مساء الإثنين على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى زوارة وبعض مناطق الدواخل مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق الساحلية مابين (32–38)مْ تصل على العزيزية إلى (40)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-33)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية لى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ.