تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي في لبنان

كشفت مصادر حقوقية لقناة الحدث، عن تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي المعتقل في لبنان، منذ 8 سنوات.

وقالت المصادر، أن تدهور حالة هانيبيال القذافي نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام في سجـنه بلبنان.

ويعاني هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في السجون اللبنانية، منذ أكثر من 10 سنوات، من تدهورِ في حالته الصحية، التي استدعت نقله عدة مرات إلى المستشفى، وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.

يشار إلى أن هانيبال القذافي، غادر ليبيا، في العام 2011، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، حيث تم اختطافه (وفقا لتصريحات القذافي)، ونقله إلى لبنان، واعتقاله في عام 2015.