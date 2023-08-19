وزارة الداخلية: دوريات ثابتة ومتحركة لتعزيز الأمن في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسيير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتعزيز الأمن داخل العاصمة طرابلس ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى للمحافظة على الأمن.

وبينت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن تسيير الدوريات أمس الجمعة جاء تنفيذاً للخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن طرابلس.

يأتي ذلك بعد أيام من اشتباكات عنيفة بين قوة الردع واللواء 444 قتال تسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قيام قوة الردع باجتجاز آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة ولم تتوقف الاشتباكات حتى تم تسليم حمزة إلى جهاز دعم الاستقرار ومن ثم جرى الإفراج عنه.