ضبط متهم بالإتجار بالمخدرات على شاطئ بحر الصابري

أعلنت مديرية أمن بنغازي في الشرق الليبي ضبط شخص يتاجر بالمواد المخدرة على شاطئ بحر الصابري.

وأكدت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري تلقى معلومات عن قيام أحد الأشخاص من ذوي السوابق بالاتجار بمادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة حيث أفادت المعلومات انه يمارس نشاطه غير المشروع على شاطئ بحر الصابري.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى ضبط الشخص المتهم وبحوزته أربع قطع من مادة الحشيش المخدرة ومجموعة أقراص من حبوب الهلوسة نوع ترمادول وتم الانتقال بالمتهم إلى المركز وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى م.ص.خ من سكان منطقة الصابري واعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.