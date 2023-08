أعلن مركز طب الطوارئ والدعم استقباله السبت لعدد من الأطباء والمختصين في مجالات متخصصة للمصابين جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وقال المركز في منشور عبر صفحته بفيسبوك إن فريقا طبيا مكونا من أطباء استشاريين في تخصصات جراحة العظام وإصلاح التشوهات وإصابات العمود الفقري، قدم من دولة مصر لعلاج الجرحى.

كما أكد المركز استقباله أيضا السبت لفريق طبي قادم من إسبانيا إلى طرابلس لعلاج الجرحى، مختص في الجراحة العامة وجرحات التجميل والعظام.

من جانبه أعلن جهاز الإسعاف الطائر بالتعاون مع مركز طب الطوارئ والدعم تنفيذ رحلتين إضافيتين لـ6 مصابين جراء الأحداث الأخيرة، تحتاج إلى رعاية فائقة أقلعت من مطار مصراتة الدولي.

كما أعلن المركز استقبال ونقل 35 حالة تتطلب الرعاية الصحية من المصابين خارج أرض الوطن لتلقى العلاج، ليصل إجمالي المصابين إلى نحو 40 حالة دون تحديد الوجهة، وفقا لإحصائية جهاز الإسعاف الطائر.

وكان المتحدث باسم المركز مالك مرسيط أعلن للأحرار عن حصيلة مبدئية لضحايا الاشتباكات الأخيرة، بلغت 45 قتيلا و146 جريحا.

المصدر: جهاز الإسعاف الطائر + مركز طب الطوارئ والدعم

The post جرحى الاشتباكات.. وصول أطباء من مصر وإسبانيا وإرسال 40 حالة إلى الخارج appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار