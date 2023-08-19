ليبيا.. جامعة طرابلس تعلن استمرار تعليق الدراسة والامتحانات

أكدت جامعة طرابلس، اليوم استمرار تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري لحين الانتهاء من التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الملف الأمني للجامعة.

وقالت الجامعة في بيان لها:”هذا التنسيق في ظل مساعيها لتوفير بيئة تعليمية آمنة لمنتسبيها، حفاظا على قدسية الجامعة كقلعة علمية تعليمية، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وعسكرية”.

ويوم الثلاثاء الماضي، بدأت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

واندلعت اشتباكات في طرابلس، الإثنين الماضي، بين ميليشيا الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و« 444 قتال»، بعد احتجاز آمر لواء «444»، محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، وأسفرت عن مقتل 50 شخصا وإصابة 146 آخرين وفق حصيلة رسمية، قبل أن يجرى الإعلان، مساء الثلاثاء، تسليم حمزة إلى «جهة محايدة» بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة.