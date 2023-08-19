الخليج العربي للنفط: وضع خطة لاستعادة وحدات معالجة المياه بحقل النافورة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط أن منسقة الصيانة والعمليات بحقل النافورة وضعت خطة لاستعادة وحدات معالجة المياه المصاحبة للعمل بحقل النافورة.

وبينت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن منسقة الصيانة باشرت فعليا في عملية صيانة وحدات معالجة المياه المصاحبة حيث قامت وحدة الميكانيكا بعمل عمرة لـ (10) مضخات مياه وكذلك إصلاح المضخات الكيميائية كما قامت وحدة صيانة الأنابيب بتغيير وصيانة (16) صماما وإصلاح (4) عدادت قياس للزيت.

وجرت أعمال الصيانة بمساعدة وحدة الإنتاج التابعة لمنسقة العمليات وتحت إشراف مباشر من لجنة التخلص من المياه المصاحبة.

وتم تنفيذ هذا المشروع سنة 2019 بعدد وحدتين في المحطة (4) ووحدة في المحطة (5) ووحدة في المحطة (6) عن طريق شركة فيروستال.

وأعطى رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي محمد بالقاسم بن شتوان تعليماته لكافة المستخدمين بالمواقع والحقول النفطية التابعة للشركة بتذليل العقبات وتجاوز الصعوبات ومعالجة المشاكل الفنية التي قد تطرأ وتؤثر في عملية الإنتاج.