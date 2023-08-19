جامعة طرابلس مستمرة في تعليق الدراسة والامتحانات

العنوان-طرابلس

أعلنت جامعة طرابلس، اليوم السبت، تواصل تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري لحين الانتهاء من التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الملف الأمني للجامعة.

وفي بيان لها،قالت الجامعة إن “هذا التنسيق في ظل مساعيها لتوفير بيئة تعليمية آمنة لمنتسبيها، حفاظا على قدسية الجامعة كقلعة علمية تعليمية، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وعسكرية”.

ويوم الثلاثاء الماضي، بدأت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بصيانة كليات جامعة طرابلس المتضررة من الاشتباكات؛ وذلك قبل انطلاق العام الجامعي الجديد.