الوضع الجوي السائد والمتوقع ليوم السبت وخلال اليومين القادمين

بنغازي 19 أغسطس 2023 (وال) -أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس والأجواء المتوقعة ليوم السبت 19 أغسطس، واليومين المتتاليين ستكون كالتالي:

أجواء معتدلة على مناطق شمال ليبيا، مع درجات حرارة قصوى تتراوح على المناطق الساحلية ما بين (30–36) مْ، وتتراوح ما بين (37–41) مْ على مناطق الدواخل والجنوب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء يوم الإثنين على شمال غرب ليبيا، خاصة المنطقة الممتدة من طرابلس إلى أقصى الساحل الغربي ومناطق جبل نفوسة، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

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