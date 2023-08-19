نورلاند: واشنطن تدعم جهود ليبيا لتعزيز الأمن داخل حدودها

ليبيا – أكد المبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند،دعم الولايات المتحدة لليبيا في جهودها لتعزيز الأمن داخل حدودها والدفاع ضد التهديدات التي تمس بالاستقرار الوطني والإقليمي.

نورلاند وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال:” حضرت حفل اختتام أقيم على شرف مسؤولين من قوات إنفاذ القانون الليبية شاركوا في برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب الذي تموله حكومة الولايات المتحدة،ونثني على مشاركتهم وعلى جهودهم لتحقيق السلم والاستقرار في ليبيا”.