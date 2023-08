ليبيا تؤكد دعمها للشرعية في النيجر وإيجاد حلول سلمية للأزمة

أكد النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني” دعمهم للشرعية في النيجر، قائلا إن أمنها واستقرارها من أولويات ليبيا.

وشدد “الكوني” في اتصال هاتفي الجمعة مع رئيس النيجر المعزول “محمد بازوم”، على ضرورة إيجاد حلول سلمية للأزمة تجنب البلاد والمنطقة أهوال الحروب، والصراعات المسلحة والتناحر العرقي، وفق تعبيره.

وقال “الكوني” إن أمن واستقرار النيجر من أمن واستقرار ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء بالكامل، مشيرا إلى أنهم يسعون لتجنب النيجر الصراعات المسلحة، التي ستخلق بئية مواتية للإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

وكانت ليبيا قد أعربت، عبر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، عن رفضها التحركات العسكرية في النيجر، فور إعلان مجموعة من العسكريين عزل بازوم وإغلاق الحدود وحظر التجوال.

وبعد مرور أسبوع على الانقلاب العسكري في النيجر، أعاد “المجلس العسكري” الحاكم في النيجر فتح الحدود البرية والمجال الجوي مع خمس دول، بينها ليبيا.

المصدر: المجلس الرئاسي + ليبيا الأحرار

