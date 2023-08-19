داخلية الوحدة: نشر دوريات ثابتة ومتحركة لتعزيز الأمن بطرابلس

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إنه تم نشر دوريات أمنية ثابتة ومتحركة، لتعزيز الأمن داخل العاصمة الليبية طرابلس، وفقا للخطة الأمنية الصادرة عن مديرية أمن طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الدوريات الأمنية التي سيرتها الإدارة العامة للعمليات الأمنية، تسهم في تعزيز الأمن داخل العاصمة ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى للمحافظة على الأمن.

تأتي تلك الدوريات الأمنية وفقا لقرار وزير الداخلية عماد الطرابلسي، بتشكيل غرفة أمنية تتولى حفظ الأمن وتكليف دوريات لأعضاء هيئة الشرطة للانتشار بما يخلق أجواء من الطمأنينة، بحسب بيان الوزارة على صفحتها.

والأربعاء الماضي، قرر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها اللواء عماد الطرابلسي تشكيل غرفة أمنية تتولى فض الاشتباكات داخل العاصمة طرابلس.

وتتولى الغرفة العمل على فض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة؛ لاستتباب الأمن ووضع الخطط الكفيلة بالتأمين والحماية وزرع الطمأنينة في نفوس الناس داخل نطاق مدينة طرابلس، بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة.