الحداد: اشتباكات طرابلس هدفها نشر الفوضى

قال رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية محمد الحداد إن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس ترجع إلى قوى داخلية وخارجية تهدف إلى نشر الفوضى في بلادنا وتعطيل العملية الانتخابية وطريقنا نحو السلام.

وأضاف “الحداد” في تصريحات صحفية، “عندما يواصل الليبيون محاربة بعضهم البعض، بدلاً من الوحدة، فإننا نصبح أضعف من القوى الخارجية والدول الأجنبية ومرتزقتها».

وتابع، إن “هناك مجموعة مشتركة من القوات المسلحة في الشرق والغرب يجرى تشكيلها لحماية الحدود الجنوبية ومنشآت النفط وطرد المرتزقة الأجانب”.

وأوضح: “اتفقنا على تشكيل قوة مشتركة لحماية حدودنا الجنوبية وتأمين مؤسساتنا العسكرية ونفطنا، والعمل معا لطرد جميع المرتزقة الأجانب الذين دخلوا دون اتفاقات مع الدولة الليبية”.

وشدد على ضرورة عدم ترك فرصة لـ«مرتزقة فاغنر للتسبب في المزيد من الدمار لبلدنا»، مضيفا: «نحن نعمل معاً، شرقاً وغرباً، لإيجاد استقرار دائم من شأنه أن يساعد على إحلال السلام في ليبيا الموحدة».

وتحدث الحداد عن أهمية أمن ليبيا بالنسبة لأوروبا، قائلا إن الأمر مهم خاصة فيما يتعلق بمراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية وكذلك صادرات النفط الليبية، والتي ستكون غاية في الأهمية لجنوب أوروبا في الشتاء.

وواصل: «الاستقرار والتقدم والازدهار سيأتي إلى ليبيا، إذا تمكنا من تحقيق هذه الأهداف، لكن المرتزقة والميليشيات الأجنبية، الذين هم ليسوا وطنيين، لا يريدون رؤيتنا ناجحين ومسالمين».