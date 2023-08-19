شركة الكهرباء: تواصل العمل على صيانة خط غرب طرابلس وسط جنزور

أكدت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل على صيانة وتأهيل خط غرب طرابلس – وسط جنزور رقم ( 1 ) جهد 220 ك.ف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي الانتهاء من تركيب الوصله الأولى على مسار الخط على الوجه ( T ) كما يجري العمل على تركيب الوصله الثانيه على نفس المسار والذي سيساهم في عملية تصريف نقل الطاقة بالشبكة الكهربائية بعد الانتهاء من صيانة الكابل.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الأعمال تأتي استكمالا لجهودها لحل كافة المختنقات التي تواجه الشبكة الكهربائية .