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ليبيا.. فتح الطرق في جميع أماكن اشتباكات الميليشيات بطرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




قالت شركة الخدمات العامة طرابلس في ليبيا، إنه تم فتح الطرق ورجوع الحياة لطبيعتها في جميع أماكن الاشتباكات، في العاصمة الليبية.

وقالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في منشور بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:  “شركة الخدمات العامة تؤكد اكتمال أعمال التنظيف وفتح الطرق ورجوع الحياة لطبيعتها في جميع أماكن الاشتباكات”.

ووقعت اشتباكات في طرابلس، الإثنين الماضي، بين ميليشيا الردع  واللواء 444 قتال، بعد احتجاز آمر ميليشيا 444، محمود حمزة، خلال وجوده في مطار معيتيقة، قبل أن يجرى الإعلان، مساء الثلاثاء، تسليم حمزة إلى جهة محايدة بإشراف المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة والنواحي الأربعة.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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