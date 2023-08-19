“الكوني” لـ”بوعزوم”: أمن واستقرار النيجر من أمن واستقرار ليبيا

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني في اتصال هاتفي مع رئيس النيجر محمد بوعزوم، دعم ليبيا للشرعية في النيجر، والوقوف مع ارادة الشعب الذي احتكم الى صناديق الاقتراع، وانتج نموذجا يُحتذي للديمقراطية في افريقيا.

وقال “الكوني”، وفق بيان للمجلس الرئاسي، “أن أمن وسلامة شخص الرئيس النيجري بوعزوم، وأمن واستقرار النيجر، ما يقف اليوم من أولويات ليبيا.

وأكد في حديثه مع بوعزوم على حرص ليبيا على استقرار النيجر، وضمان الصيرورة الطبيعة للشرعية والعملية الديمقراطية. وإيجاد مخارج سلمية للازمة، تجنب النيجر والمنطقة من أهوال الحروب، والمصادمات المسلحة، والتناحر العرقي، التي من شانها أن تقلق كامل المنطقة والعالم.

وشدد على على أن أمن واستقرار النيجر، الذي يجمعه مع ليبيا تاريخ وجغرافيا وأواصر قربى لمكونات الشعبين ضاربة في عمق التاريخ، هو أمن واستقرار ليبيا وكامل منطقة الساحل والصحراء، و المساعي الليبية ذاهبة لتجنب النيجر والمنطقة، شبح الصراعات المسلحة، التي ستخلق بئية مواتية للارهاب والجرائم العابرة للحدود والقارات، تلك التي تقتات على أتون الحروب والنزاعات.