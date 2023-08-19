الكوني يشارك في ورشة حول التشريعات المنظمة لعمل المجتمع المدني

شارك النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم السبت في جانب من ورشة عمل حول التشريعات المنظمة لعمل منظمات ومؤسسات المجتمع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن وزرشة العمل نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ومركز القانون الدولي الإنساني بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وأكد المشاركون في الورشة على الدعم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، وجهوده الرامية إلى إجراء الإنتخابات، ودعمه لمنظمات مؤسسات المجتمع المدني.

وشدد المشاركون في الورشة على أهمية تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا من خلال تحديث وتطوير التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة التكاملية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، كونه أحد روافد بناء دولة القانون والمؤسسات.

وشارك في الورشة عددًا من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمؤسسات الحقوقية والقانونية والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، ونخبة من الخبراء والقانونيين والمحاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.