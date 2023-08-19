الأمين: حان الوقت لإنهاء الانقسام الذي يواصل إراقة الدماء

ليبيا – رحب المترشح الرئاسي فضيل الأمين، بوقف الأعمال العدائية في منطقة طرابلس الكبرى ،منوها إلى أن هناك مخاوف جدية بشأن تعبئة الجماعات المسلحة داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها.

الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” بالنظر إلى الفشل المستمر في تنفيذ الحل الليبي من أجل ليبيا موحدة لا يزال العنف وإمكانية تجدد الاشتباكات يلقي بظلاله على المنطقة”.

وطالب بإرسال رسائل واضحة وجادة على وجه السرعة إلى جميع الأطراف بما في ذلك حكومة تصريف الأعمال لعدم الاستفادة من الاشتباكات الأخيرة من أجل إعادة تموضع الجماعات المسلحة الجديدة داخل المدينة أو إثارة التوترات لتحقيق مكاسب سياسية، داعيًا جميع الأطراف ألا تلجأ إلى أساليب الانتقام.

الأمين ختم تغريدته بالتأكيد على ضرورة احترام الأسر المكلومة التي فقدت أحباءها في هذه الاشتباكات الحمقاء،مشيرا إلى أن الوقت الآن حان لإنهاء الانقسام الذي يواصل إراقة الدماء.