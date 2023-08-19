رغم نفي مديرية أمن طرابلس.. الكاميرات ترصد لحظات اقتحام مركز شرطة حي الأندلس

كشفت كاميرات المراقبة، قيام مجموعة مسلحة تابعة لجهاز الأمن العام، تقتحم مركز شرطة حي الأندلس بالعاصمة الليبية طرابلس، من أجل تحرير أحد عناصرها المقبوض عليه بتهمة الخطف.

ويأتي هذا الفيديو في الوقت الذي نفت فيه مديرية أمن طرابلس، تعرض مركز شرطة حي الأندلس إلى هجوم مسلح في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وقالت المديرية إن هذا الخبر عار من الصحة ولا أساس له وهو محض إشاعة، حيث نشرت صورا لتدوينات عدة صفحات على فيسبوك بشأن هذا الخبر، واتهمتها بـإثارة الفتنة.

كما نشرت المديرية صورا للتمركزات الأمنية لعناصرها وأفراد أجهزة أمنية أخرى في مدخل حي الأندلس وأيضا جزيرة دوران سوق الثلاثاء.