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الحكومة المنتهية: سنعيد النظر في العلاقات الدبلوماسية مع الدنمارك

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

حمّلت الحكومة منتهية الولاية  السلطات الدنماركية المسؤولية السياسية عن أي إضرار بالعلاقات بين البلدين، عبر استمرار تجاهلها لجرائم الكراهية والتحريض التي يقوم بها من سمتهم متطرفون إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين، وذلك لحرق نسخة من القرآن أمام سفارتها في بكوبنهاجن، باعتبار تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفعها لإعادة النظر في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين بلدينا.

وأكدت  أنها لن تسمح باستفزاز الشعب الليبي وكافة المسلمين حول العالم وأن دولة ليبيا لا يمكن لها القبول بإدعاءات أن هذا العمل “الجبان” يُعد من ضمن أدوات التعبير عن الرأي، محذرة من مغبة السماح مرة أخرى بأنشطة معادية واستفزازية لمشاعر ومقدسات المسلمين حول العالم من أمام مقر سفارة دولة ليبيا بكوبنهاجن.

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية الدبيبة السفارة الدنماركية المسلمين ليبيا

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الوطن الليبية

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