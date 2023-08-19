تنفيذ مشروع خط مياه الشرب بحي الرواغة في ودان ليعذي 225 منزلا

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الانتهاء من تنفيذ مشروع خط مياه الشرب الواقع بحي الرواغة بمدينة ودان.

وأكد جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المشروع سيغذي 225 منزل كان يعتمد طيلة 20 سنة على شاحنات المياه للشرب.

كما أكد الجهاز العمل على مشروع تنفيذ خزان مياه سعة 500م3 بمنطقة رأس لانوف الذي يعد أحد المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ببلدية خليج السدرة.

وتقوم الشركة المنفذة بتهيئة الموقع وحفر أساسات الخزان وتنفيذ السياج الخارجي ومن المقرر أن تستمر الأعمال بوتيرة متسارعة حسب الجدول الزمني المعد للمشروع .

ويعد المشروع أحد المشاريع التي ينفذها جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق في نطاق بلدية خليج السدرة والبالغ عددها 8 مشاريع في مجال الطرق والإمداد المائي.