صحة الدبيبة تعلن وصول الدفعة الثانية من العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة من دولة بنغلاديش

ليبيا – أعلنت وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال،وصول الدفعة الثانية من العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة من دولة بنغلاديش، لسد العجز الحاصل في المرافق الصحية الواقعة بالمناطق النائية.

وبحسب الوزارة جرى استجلاب العناصر بعد خضوعها لامتحانات من قبل لجنة مشكلة من وزير الصحة رمضان أبوجناح، أوفدت لدولة بنغلاديش، بموجب القرار رقم (705) لعام 2022.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة حرصًا من نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة رمضان أبوجناح، لإيجاد حلول لمشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بالمناطق النائية.