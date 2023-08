اتهام لسفينة ليبية بإطلاق النار على مهاجرين في مياه مالطا الإقليمية

قالت منظمة “آلارم فون” غير الحكومية أن سفينة تحمل العلم الليبي أطلقت النار على قارب يحمل 110 مهاجرين غير نظاميين في المتوسط.

وأضافت المنظمة في سلسلة تغريدات عبر منصة “إكس” أن الحادث وقع داخل منطقة البحث والإنقاذ المالطية التابعة لمالطا غرب جزيرة كريت اليونانية، مشيرة إلى تبليغها السلطات بتعرضها للتهديد وإطلاق النار من سفينة ليبية مجهولة.

وأشارت المنظمة إلى إصابة شخص على متن القارب بعيار ناري، بعد عدة نداءات تطالب بالمساعدة ولكن دون أية استجابة وفق المنظمة.

وكان القارب المطاطي قد انطلق من لبنان من منطقة حدودية مع سوريا وعلى متنه أكثر من 40 طفلا في محاولة للوصول إلى إيطاليا من المتوسط.

المصدر: منظمة “آلارم فون” تويتر

