السايح: على لجنة 6+6 التواصل مع المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية

طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، لجنة «6+6» بضرورة التواصل مع المفوضية، للاتفاق على المواد والنصوص التي تُنجح العملية الانتخابية.

وقال السايح، خلال افتتاحه مبنى مكتب الإدارة الانتخابية بسرت: “تواصلنا مع لجنة «6+6» أصبح ضعيفًا جدًا لانتقالها خارج ليبيا، حيث لدينا العديد من الملاحظات حول القوانين الانتخابية التي توصلت إليها اللجنة، وادعوها إلى التواصل مع المفوضية للاتفاق على المواد والنصوص التي تُنجح العملية الانتخابية”.

وأضاف “يجب أن يكون العمل مشترك بيننا وبين لجنة «6+6» لإنجاز القوانين الانتخابية، وعلى اللجنة توسيع اتصالاتها مع جميع مكونات المجتمع الليبي، كي تلقى القوانين الانتخابية قبول الجميع، حيث إن تواصل اللجنة مع جميع المكونات، سيؤدي إلى قبول الأطراف المُشاركة في الانتخابات، بنتائج العملية الانتخابية”.

وتابع “مجلس النواب أصدر قانونًا بموجبه تتولى المفوضية الانتخابات المحلية، وقريبًا سنصدر اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية، وستدخل اللائحة حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2024”.

واستطرد “سنقف على المشاكل والصعوبات التي ستواجه الناخب أو المرشح أو المنخرطين في العملية الانتخابية، ومجلس مفوضية الانتخابات يسعى منذ 12 سنة، إلى دعم البنية التحتية للعملية الانتخابية”.

واستكمل “نجحنا في إنجاز 9 مقرات للمفوضية الانتخابية كي تكون داعم لنا في السيطرة على العملية الانتخابية، وانتخابات المجالس البلدية من المقرر عقدها خلال الربع الأول من العام 2024”.