هانيبال القذافي.. صور جديدة وأنباء عن تدهور حالته الصحية

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نقلت قناة الحدث-العربية عن مصادر حقوقية قولها إن حالة نجل معمر القذافي هانيبال الصحية تزداد تدهورًا نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام داخل سجنه في لبنان.

وهانيبال معتقل في لبنان، منذ 8 سنوات، بعدما خطفه مسلحون لبنانيون للمطالبة بمعلومات عن مكان موسى الصدر.

وعرضت العربية-الحدث، الجمعة، صور تظهر لأول مرة لـ هانيبال القذافي.

وقالت المصادر، أن تدهور حالة هانيبال القذافي نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام في سجنه بلبنان.

وتدهورت صحة هانيبال القذافي منذ أضرب عن الطعام في 3 يونيو احتجاجا على اعتقاله دون محاكمة، ونقل إلى المستشفى مرتين على الأقل منذ ذلك الحين، ولم يتناول سوى القليل من الماء.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الأصوات المطالبة بإطلاق سراحه.

وبحسب مسؤولين قضائيين لبنانيين أرسل النائب العام الصديق الصور طلبا، في وقت سابق من الشهر، إلى نظيره اللبناني غسان عويدات بشأن هانيبال القذافي.

وتساءلت المذكرة عن سبب احتجاز القذافي وطالبت إما بتسليمه إلى ليبيا أو السماح له بالعودة إلى سوريا.