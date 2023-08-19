الكوني يشارك في ورشة عمل عن حقوق الإنسان

شارك عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم السبت، في ورشة عمل تنظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ومركز القانون الدولي الإنساني، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني حول التشريعات المنظمة لعمل منظمات ومؤسسات المجتمع في ليبيا بين الواقع والمأمول.

وأكد المشاركون في الورشة، الدعم الكامل لجهود المجلس الرئاسي الليبي في تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، وجهوده الرامية إلى إجراء الانتخابات، ودعمه لمنظمات مؤسسات المجتمع المدني.

وشددوا على أهمية تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا من خلال تحديث وتطوير التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة التكاملية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، كونه احد رافداً بناء دولة القانون والمؤسسات.