الكهرباء تشرع في أعمال إنارة شوارع مسلاتة

العنوان-مسلاتة

أعلنت الشبكة العامة للكهرباء، اليوم السبت، بدء أعمال إنارة مسلاتة وصيانة شبكاتها الكهربائية، وذلك ضمن استراتيجية كاملة لتطوير البنى التحتية في البلاد.

وقالت الشركة إن إدارة التركيبات العامة في مدينة طرابلس، بدأت اليوم صيانة وتجديد شبكة الإنارة في مدينة مسلاتة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للكهرباء على مستوى البلاد.

وأضافت الشركة أن أعمال الصيانة بمدينة مسلاتة شملت إجراء صيانة لأعمدة الإنارة والكابلات المغذية للمدينة وتركيب مصابيح بالشوارع الرئيسة بها، موضحا أن ذلك بهدف تطوير البنية التحتية بالمدينة والحفاظ على السلامة العامة لمواطنيها. وأكد البيان أن حملة الإنارة التي تنفذها الشركة ستتواصل لتشمل كل المدن والمناطق الليبية.