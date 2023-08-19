موسى الكوني: استقرار النيجر من أمن ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني في اتصال هاتفي مع رئيس النيجر محمد بازوم، مساء أمس الجمعة، دعم ليبيا للنظام الدستوري والشرعي في نيامي.

وشدد الكوني، بحسب بيان المجلس الرئاسي، على أن سلامة شخص الرئيس النيجري بازوم وأمن النيجر وضمان استقراره عبر إرساء الشرعية والعملية الديمقراطية يعد من أمن ليبيا والمنطقة.

وأضاف الكوني، أن إيجاد حل سلمي لأزمة النيجر يقف على رأس قائمة أولويات ليبيا؛ وذلك لتجنيب النيجر والمنطقة أهوال الحروب والمنازعات المسلحة، والتناحر العرقي التي من شأنه إرباك المنطقة والعالم.

وأكد أن أمن واستقرار النيجر، الذي يجمعه مع ليبيا تاريخ وجغرافيا وأواصر قربى تاريخية لمكونات الشعبين، يعد من أمن واستقرار ليبيا وكامل منطقة الساحل والصحراء.

وأوضح الكوني أن المساعي الليبية ذاهبة لتجنيب النيجر والمنطقة، شبح الصراعات المسلحة، التي تخلق بيئة مواتية للإرهاب والجرائم العابرة للحدود والقارات التي تقتات على أتون الحروب والنزاعات.

وبحسب البيان، أكدت ليبيا وتشاد على توحيد المواقف داخل تجمع الساحل والصحراء، وتبني الحل السلمي للمشكلة في النيجر”، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق لحل الخلافات العالقة في الإقليم.