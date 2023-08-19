بن عطية: 90% من ليبيا خارج سيطرة الحكومة المنتهية 

الوطن| رصد

قال عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية إن الحكومة منتهية الولاية هزيلة، فـ 90% من ليبيا خارج سيطرتها ويرفضون العمل معها.

وأضاف بن عطية في تصريحات صحفية أن الشرق والجنوب الليبي ليس تحت سيطرتها، ولا نفوذ لها في المنطقة الغربية، مشيرا ان بعض مدن الجبل الغربي أعلنت أنها أوقفت التعامل مع حكومة “الدبيبة”؛ بسبب موضوع مديرية الأمن، وأخرى بسبب موضوع الأوقاف.

ولفت أن الخمس تظاهرت ضد الحكومة المنتهية، ومنطقة أخرى في طرابلس أعلنت أنها حكومة فاسدة ولا تمثلها.

وتابع” بعض مدن الجبل والسهل لديها قوات تسيطر على الأرض، وجنوب وغرب طرابلس رافضة لهذه الحكومة إلى جانب وجود منطقة عسكرية مرورًا بالعزيزية خارج السيطرة كذلك”.

وقال إن إشاعة دعم قطر وتركيا لحكومة “الوهم” تعتبر أكبر أكذوبة يتم تسويقها، وأجريت اتصالات شخصية أكدت كذب ذلك مؤكدا ان السيطرة الوحيدة لهذه الحكومة هي على المال والدولارات وشراء الذمم.

وختم ” اليوم الذي يتوقف فيه المصرف المركزي عن دعم هذه الحكومة فإنها ستسقط كما رحلت حكومة السراج حين توقف عنها الدعم المالي و بعض الأطراف والأفراد الداعمين لحكومة جنيف يعتقدون بضعفها وفسادها ولا يعارضون رحيلها بشرط أن يكون لهم دور في التغيير القادم.”