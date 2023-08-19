وصول فريقين طبيين من مصر وإسبانيا لعلاج جرحى اشتباكات طرابلس

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أعلن، مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، وصول فريقين طبيين من مصر وإسبانيا إلى طرابلس لمعالجة جرحى الاشتباكات الدامية التي شهدتها المدينة قبل أيام.

وقال المركز، إنّه استقبل اليوم فريقًا طبيًا مصريًا، من أطباء استشاريين، في تخصصات جراحة العظام وجراحة اصلاح تشوهات وإصابات العمود الفقري، للمساهمة في علاج جرحى الأحداث التي شهدتها طرابلس.

وأضاف المركز، أن الفريق الطبي الإسباني، باشر أعماله الطبية، فور وصوله فجر اليوم، حيث أجرى جولته التفقدية في المصحة للجرحى والمصابين.

وذكر المركز، أن الفريق الإسباني بدأ في إجراء الكشوفات الطبية وإجراء العمليات للجرحى والمصابين في المصحات التابعة للمركز، وذلك ضمن تخصصات الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة التجميل والترميم.

وتسبب الاشتباكات التي دارت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع في عين زارة وصلاح الدين جنوبي طرابلس في سقوط نحو 55 قتيلًا وأكثر من 100 جريح.