الحويج يبحث الصعوبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في ليبيا وسُبل معالجتها

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، محمد الحويج، اجتماعا،مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس لي وينليانغ.

الحويج اطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد، على نشاط شركة هواوي بمختلف المناطق ودورها في دعم وتطوير أداء القطاعات بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، كما تم التطرق للصعوبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في ليبيا وسُبل معالجتها والعمل على تعزيز نشاطها بكافة القطاعات.

من جانبه،أشار الوزير إلى أن دولة ليبيا تمتلك فرصا كبيرة بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مؤكداً أن الشركات الصينية تُمثل شريكا أساسيا لبناء الاقتصاد الوطني وفق رؤية الحكومة لتطوير البنية التحتية بالمطارات والموانئ وتنفيذ طرق دولية من مدن بنغازي ومصراتة وزوارة نحو السوق الإفريقية.

كما دعا شركة هواوي للتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة لاستيعاب الكفاءات الوطنية وأصحاب الأفكار الريادية ضمن برامج التدريب والتطوير تسهم في الرفع من قدراتهم.

من جانبه،أكد وفد شركة هواوي على تطلعات الإدارة لتوسيع نشاطها بدولة ليبيا، مشيراً الى رغبة عديد الشركات الصينية للعمل بدولة ليبيا وأبدت اهتمامها عبر تواصلها مع فرع الشركة، حيث تطمح للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية، والعمل على توطين الصناعات والاستفادة من ليبيا باعتبارها ذات موقع استراتيجي للانطلاق بالخدمات والسلع نحو السوق الأوروبية والافريقية.

كما نوه على وجود تعاون كبير للشركة مع المؤسسات الحكومية والخاصة بدولة ليبيا في مجال التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية.

وأصدر الوزير تعليماته بتكليف الملحق التجاري بالسفارة الليبية لدى جمهورية الصين ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة التعاون مع الشركات الصينية وتقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لإقامة منطقة اقتصادية خاصة بمشاركة القطاع الخاص المحلي، والإعداد لملتقى الأعمال الليبي الصيني والمعرض المصاحب في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض.

هذا وحضر الاجتماع كلا من :” مستشار الوزير والمدير العام للهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وإدارة الشركات وقسم التعاون الدولي بالوزارة والمحلق التجاري بالسفارة الليبية في جمهورية الصين وإدارة المعارض بالهيئة العامة للمعارض وقسم التعاون الدولي بوزارة الخارجية”.