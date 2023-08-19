الحكومة الليبية تعلن عن بدء عمليات إعادة الإعمار في منطقة مرزق

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أعلنت الحكومة الليبية عن بدء عمليات إعادة الاعمار في منطقة مرزق من قبل طريق لجنة الاعمار وجهاز طارق بن زياد.

وأكدت الحكومة الليبية في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك وصول فرق الهندسة والصيانة المكلفة من الحكومة الى مدينة مزرق جنوب البلاد لبدء عمليات إعادة الإعمار

وأضافت الحكومة أن ذلك جاء بعد لقاء رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بأعضاء مجلس النواب عن منطقة مرزق جنوب البلاد ووزراء الحكومة عن المنطقة الجنوبية، ولقاءه بالمجلس التسييري لبلدية مرزق للاطلاع على أوضاع المنطقة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.