الحداد يرهن الاستقرار والتقدم والازدهار في ليبيا بشرط

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد أنه لابد من عدم ترك الفرصة لقوات فاغنر للتسبب في المزيد من الدمار في ليبيا .

وقال الحداد في تصريحات صحفية، أن المرتزقة والميليشيات الأجنبية، الذين هم ليسوا وطنيين، لا يريدون رؤية ليبيا مسالمة .

وأشار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الى العمل شرقًا وغربًا لإيجاد استقرار دائم يُساعد على إحلال السلام في ليبيا الموحدة.

وأضاف الحداد أن أمن ليبيا مهم بالنسبة لأوروبا، فيما يتعلق بمراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية وكذلك صادرات النفط الليبية.

ورهن الحداد وجود الاستقرار والتقدم والازدهار إلى ليبيا، في حالة التمكن من تحقيق هذه الأهداف من اخراج المرتزقة والميليشيات الأجنبية من ليبيا.