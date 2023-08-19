إسماعيل: مصيبة الليبيين عظمت بسبب صمت علماء الشريعة عن سفك الدماء

رأى السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، أن مصيبة الليبيين عظمت بسبب صمت علماء الشريعة وكذلك أغلب النخب السياسية المفترض في وقت وجب عليهم الجهر بأصواتهم وتبيين الصواب للناس وشجب واستنكار سفك الدماء.

وقال إسماعيل، في تصريحات صحفية: “ليس هناك جهة دينية أوقاف أو إفتاء أو مركز دراسات مثلا أو حتى شيخ مستقل تكلم عن الحرب وفهم المسلحين والمدنيين عن الحكم الشرعي بالخصوص”.

وأضاف “إدانة الحرب والدعوة لوقفها جاءت من مؤسستين رسميتين وحزب (مجلس النواب ومجلس الدولة)، والحزب الديمقراطي”.

وتابع “هل هناك أهم وأخطر من سفك دماء الليبيين المعصومة مدنيين كانوا أم مسلحين؟”.