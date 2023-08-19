السويحلي: الردع واللواء 444 مقتنعان بأن بقاء أحدهما مقترن بالقضاء على الآخر

قال الناشط السياسي من مصراتة، عمر السويحلي، إن المعركة التي تمت خلال الأيام الماضية بين اللواء 444 وجهاز الردع لن تكون هي الأخيرة.

وأكد السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن كلاهما مقتنع بأن بقائه مقترن بالقضاء على الآخر وفناءه، أستشف هذا من البيان الذي نُسب إلى محمود حمزة ونشر على صفحته ثم سُحب منها ومنه تفوح بشدة رائحة الانتقام والثأر”.

ولفت إلى أن أشد ما يستفز العسكر هي كرامتهم وإهانة شرفهم العسكري وقد تبطن ذلك فيما كتبه محمود حمزة في هذا المنشور”.

وتابع:” إني أرى أن نزع هذا الفتيل بيد المجلس الرئاسي والحكومة بأن يتفقون على حل جهاز الردع وإضافة أعضائه إلى وزارة الداخلية وعلى إذابة لواء 444 في الجيش تحت إمرة رئاسة الأركان”.

واستطرد:” أدعو أن يتم هذا في أسرع ما يمكن فقد توغل لواء 444 وسوف يصبح قريباً خارج سيطرة الدولة وتحت إمرة أنصار النظام السابق، وكذلك قبل أن يغرس جهاز الردع مزيداً من أوتاده المستوردة من الخارج ويدين بالولاء للمتداخلين في الشأن الليبي”.