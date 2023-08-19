كمين مُحكم يسفر عن القبض على شخصين بسرقة وشراء سيارة

تمكن “قسم التحريات العامة” بمديرية أمن بنغازي اليوم السبت من القبض على شخصين الأول قام بسرقة مركبة مواطن والثاني قام بشرائها ونقلها إلى مدينة إجدابيا.

وعُقب ورود معلومات لأعضاء قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن شخص من ذوي السوابق ومطلوب لدى القسم في واقعة سرقة مركبة نوع أول كورسا خضراء اللون وقادم من مدينة إجدابيا بإتجاه مدينة بنغازي.

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة القوارشة .

وإعداد كمين مُحكم للشخص سالف الذكر وتم ضبطه والانتقال إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ز.م.ف من مواليد 1998 وإعترف انه قام بسرقة المركبة وبيعها للمدعو ع.و.ط من مواليد 2002 والذي تم ضبطه يستقل المركبة المسروقة بمبلغ 500 دينار وقامو بإبرام العقود في إحدى مكاتب محرري العقود.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص .