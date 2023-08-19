فنوش: الدبيبة يتصرف في أموال الوطن دون حسيب أو رقيب

أكد عضو التكتل المدني الديمقراطي يونس فنوش، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يتصرف في أموال الوطن دون حسيب أو رقيب.

وقال فنوش، في تصريحات صحفية: “وجود عبد الحميد الدبيبة على رأس الحكومة فضيحة وعيب”.

يشار إلى أن الشبهات تحوم حول المعاملات المالية للدبيبة وسيطرته على أموال ومدخولات الدولة الليبية وإيرادات النفط، فضلا عن إغداق ملايين الدينارات على المليشيات المسلحة وأمراء الحرب في طرابلس والذي يكفلون له الاستمرار في رئاسة الحكومة بالرغم من انتهاء فترة ولاية الحكومة وسحب مجلس النواب الثقة منها.

كما قامت حكومة الدبيبة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها كافة المرافق الليبية، إبان الزلزال الذي ضرب تركيا منذ عدة أشهر بالتبرع بملايين الدولارات من أموال الدولة الليبية، في وقت يعاني فيه الليبيون، فيما أشارت العديد من التقارير أن حكومة الدبيبة تضع وضائع بالملايين في المصارف التركية دعما للاقتصاد التركي.