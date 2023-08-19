المنفي وصالح وحفتر يتفقون على أربع نقاط بشأن العملية السياسية

اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش خليفة حفتر خلال اجتماعهم اليوم السبت في مدينة بنغازي على أربع نقاط أساسية بشأن العملية السياسية في ليبيا.

وأوضح المنفي وحفتر وصالح في بيان مشترك أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره ويتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

وثمن البيان دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ودعوته لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وأكد البيان على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.