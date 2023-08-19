رئيس مفوضية الانتخابات يدعو لجنة 6+6 للتواصل بشكل أوسع لمناقشة القوانين الانتخابية

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دعا، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم السبت، لجنة 6+6، بالتواصل بشكل أوسع مع المفوضية لمناقشة قوانين الانتخابات، وللاتفاق على المواد والنصوص، وإنهاء العديد من الملاحظات، من أجل إجراء الانتخابات.

وأشار السايح، في كلمة خلال افتتاح مبني مكتب الإدارة الانتخابية سرت، إلى أن هناك تواصلًا ضعيفًا مع لجنة 6+6 بسبب انتقالها للعمل بالخارج.

وقال السايح، إن مجلس النواب أصدر قانونًا بموجبه تتولى المفوضية الانتخابات المحلية، كما سنصدر اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2024.

وأضاف السايح، أنّه قد تم انجاز تسع مقرات لدعم السيطرة على العملية الانتخابية ابتداء من طبرق وانتهاء بالزاوية، مشيرًا إلى أنّه سيتم افتتاحها هذا العام.

وقال، إن باب تسجيل ‎الناخبين سيفتح من جديد وسيتم إصدار بطاقات جديدة للناخبين والمسجلين الجدد، مؤكدًا أن على المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية تقديم مستنداتهم مرة أخرى، غير تلك التي قدمت في 2021.