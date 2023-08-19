إحالة أكثر من 100 متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال أيام الاشتباكات

أعلنت مديرية أمن طرابلس إحالة 107 متهمين إلى النيابة العامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، الذي شهد اشتباكات بين جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«اللواء 444 قتال».

وأوضحت المديرية في بيان مساء الجمعة، أن الموقوفين خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري، في مركز شرطة الهضبة بلغ خمسة أشخاص، ومركز شرطة المدينة شخص واحد، ومركز شرطة الغربي سبعة أشخاص، والأوسط شخص واحد، وعين زارة أربعة أشخاص، وزاوية الدهماني 13 شخصا، والحي الصناعي 11 شخصا وسوق الجمعة 17 شخصا، وباب بن غشير عشرة أشخاص.

وفي أبو سليم جرى توقيف 11 شخصا، والفرناج أربعة أشخاص، وطريق المطار ستة أشخاص، وحي الأندلس سبعة أشخاص وغوط الشعال عشرة أشخاص.

ونوهت المديرية بأن عدد المحاضر التي جرى تحريرها في مراكز الشرطة المختلفة خلال الفترة ذاتها وصل إلى 290 محضرا، أكثرها في الفرناج بـ59 محضرا، ثم غوط الشعال 22 محضرا ثم سوق الجمعة 27 محضرا.