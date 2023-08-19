المشير يتفق مع عقيلة والمنفي على تولي البرلمان إجراءات اعتماد القوانين الانتخابية

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير “خليفة أبوالقاسم حفتر” في مكتبه بمقرّ القيادة العامة في بنغازي، برئيس مجلس النواب المُستشار “عقيلة صالح”، ورئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”.

وبحسب بيان القيادة العامة، فإن اللقاء يأتي في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي”.

وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

كما تم الاتفاق على تولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

وثمن اللقاء، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبدالله باتيلي” الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وتمسك المجتمعون، بالتأكيد على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.