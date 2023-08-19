تنويه هـام من وزارة التربية والتعليم لأولياء الامور

نوهت وزارة التربية والتعليم، اولياء الامور بأنه قد تم الاتفاق على التقسيمات الاتية للزي المدرسي الموحد للسنة الدراسية 2023/2024 :

1- من الصف الاول حتى الصف للخامس الزي المدرسي الموحد ( قرمبيول ) للاولاد والبنات .

2- الزي المدرسي للبنات من الصف السادس وحتى الصف ثالثة ثانوي الزي المدرسي الموحد ( دجيلي ) كامل باللون الازرق طويل بأكمام تامة وبنطلون من نفس القماش ويكون لائق .

3- يكون غطاء الرأس للبنات باللون الابيض إجباري لجميع السنوات من الخامس حتى ثالثة ثانوي

4- الزي المدرسي للأولاد من الصف السادس وحتى الصف الثالث ثانوي قميص ابيض مع بنطلون ازرق .

5- لون الحذاء لجميع السنوات يكون لون لأئق لون ازرق كحلي او اكحل او ابيض

الرجاء الالتزام بالزي المدرسي:

عدم اطالة الاظافر (للاولاد والبنات).

عدم وضع مستحضرات التجميل (للبنات).

عدم اطالة الشعر للاولاد وتحليقات الغريبة. المحافظة على النظافة الشخصية.

وأشارت التربية والتعليم الى أن الزي الموحد يعني التعود على الانضباط والمساواة والتضامن مع الغير وحب النظام يعني ظهور المدرسة بشكل لائق ومنظم وجميل .