اتفاقات الاجتماع الثلاثي بين المشير حفتر وعقيلة والمنفي

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اجتمع القائد العام للقوات المُسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي، برئيس مجلس النواب المُستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي.

وجاء الاجتماع في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.

وفي بيان قالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إنّه تم الاتفاق على تأكيد الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.

وأضافت، كما تمّ الاتفاق أن يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها؛ لوضعها حيز التنفيذ.

وقالت إن تم تثمين دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وأضافت، كما أنّه تم الاتفاق على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.