خبير مصري: المنطقة اللوجستية بين ليبيا ومصر ستحقق منافع مشتركة

ليبيا – رأى محمد أنيس الخبير الاقتصادي المصري،أن مصر لديها قدرة كبيرة على الانتشار الإقليمي، اتصالا بأفريقيا وجنوب أوروبا، حيث يمكن للمنطقة الاستراتيجية بين مصر وليبيا، الربط بين البلدين واستخدام الميزات النسبية المتكاملة بين الدولتين.

أنيس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”،لفت إلى أن المنطقة اللوجستية يمكن استخدامها استيرادا وتصديرا بين الدولتين، وجنوب أوروبا وأفريقيا، بما يحقق منافع مشتركة للبلدين.

وأشار إلى أن المنطقة يمكن تأسيسها بشراكة مع ليبيا، التي تمتلك رأس المال، فيما تستفيد العديد من المشروعات من المنطقة، ومنها مشروعات تكرير النفط، وصناعات البتروكيماويات، وتسييل الغاز، جميع المواد الأخرى.

ولفت إلى أن مساعي مصر في ليبيا تهدف لدولة موحدة مستقرة، وهو ما يعززه التعاون الاقتصادي بين البلدين.