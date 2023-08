كشفت جبهة الوفاق التشادية عن عملية توغل للجيش التشادي داخل الأراضي الليبية بهدف مهاجمة ما وصفته بـ”القاعدة الخلفية” في ليبيا وفق بيان صادر الجمعة.

وقالت الجبهة في بيانها إن المجلس العسكري التشادي الحاكم خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع، بقصفه الجوي على قواعد الجبهة مخلفا 3 قتلى وأربعة جرحى على الأقل داخل الأراضي الليبية.

كما أعلنت الجبهة خرقها لوقف إطلاق النار الموقع من جانب واحد، معلنة الحرب على الجيش والرد “المؤلم” وغير المقيد على العمليات الجوية التي استهدفتهم.

وقالت الجبهة إن المجلس العسكري يواصل انجرافه الذي وصفته بـ”الديكتاتوري” ضد السكان المدنيين والقوى الحية للأمة ومن أجل إسكات أي صوت معارض.

وكان نحو 40 مجموعة أمضت في تشاد اتفاقا مع زعيم المجلس العسكري الحاكم محمد إدريس ديبي إيتنو في أغسطس من عام 2022، يفضي إلى تنظيم حوار وطني بعاصمة البلاد أنجامينا.

ورفضت جبهة التغيير والوفاق في تشاد (فاكت) حينها توقيع الاتفاق رغم الجهود التي بذلها الوسطاء في الدوحة، معتبرين أن الاتفاق أخفق في معالجة مطالبها على النحو المناسب، ومن بينها إطلاق سراح سجناء تم أسرهم خلال القتال.

المصدر: جبهة التغيير والوفاق التشادية “فاكت”

The post المعارضة التشادية تقر بوجودها داخل الأراضي الليبية وتؤكد استهداف عناصرها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار