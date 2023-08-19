رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: مخرجات (6+6) ألغت كل ما يتعلق بانتخابات 2021

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه يتعين على المترشحين للانتخابات الليبية تقديم مستنداتهم مجدداً، مؤكداً أنه لن يعتد بالمستندات التي قدمت في 2021.

وأضاف السايح، أن قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة (6+6) ألغت كل ما يتعلق بانتخابات 2021 بما فيها قوائم المترشحين، مردفاً أنه من المقرر فتح باب تسجيل الناخبين مجدداً وإصدار بطاقات جديدة للناخبين والمسجلين الجدد.

وأردف: “تواصلنا مع لجنة (6+6) أصبح ضعيفًا جدًا لانتقالها خارج ليبيا، حيث لدينا العديد من الملاحظات حول القوانين الانتخابية التي توصلت إليها اللجنة، وادعوها إلى التواصل مع المفوضية للاتفاق على المواد والنصوص التي تُنجح العملية الانتخابية”.

وأضاف السايح: “يجب أن يكون العمل مشترك بيننا وبين لجنة (6+6) لإنجاز القوانين الانتخابية، وعلى اللجنة توسيع اتصالاتها مع جميع مكونات المجتمع الليبي، كي تلقى القوانين الانتخابية قبول الجميع، حيث إن تواصل اللجنة مع جميع المكونات، سيؤدي إلى قبول الأطراف المُشاركة في الانتخابات، بنتائج العملية الانتخابية”.

وتابع: “مجلس النواب أصدر قانونًا بموجبه تتولى المفوضية الانتخابات المحلية، وقريبًا سنصدر اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية، وستدخل اللائحة حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2024”.

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واستطرد رئيس المفوضية: “سنقف على المشاكل والصعوبات التي ستواجه الناخب أو المرشح أو المنخرطين في العملية الانتخابية، ومجلس مفوضية الانتخابات يسعى منذ 12 سنة، إلى دعم البنية التحتية للعملية الانتخابية”.

واستكمل: “نجحنا في إنجاز 9 مقرات للمفوضية الانتخابية كي تكون داعم لنا في السيطرة على العملية الانتخابية، وانتخابات المجالس البلدية من المقرر عقدها خلال الربع الأول من العام 2024”.

واليوم، افتتحت مفوضية الانتخابات المبنى الجديد لمكتب الإدارة الانتخابية في سرت، اليوم السبت، بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح.